Еландаев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еландаев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еландаева Наталья Александровна

Чувашская АССР, гор. Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еландаева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еландаев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Еландаева Наталья Александровна

Чувашская АССР, гор. Чебоксары
Смерть
Неизвестно
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