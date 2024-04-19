Еландаев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1970
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еландаева Наталья Александровна
Чувашская АССР, гор. Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еландаев Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Еландаева Наталья Александровна
Чувашская АССР, гор. Чебоксары
Смерть
Неизвестно