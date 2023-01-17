Салтаусова ВЕРА
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1989
Дочь: Казакова МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1990
Сын: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Городище, Алапаевское, Свердловская область