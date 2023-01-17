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Салтаусова ВЕРА

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1989

Дочь: Казакова МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1990

Сын: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Смерть
Неизвестно
Городище, Алапаевское, Свердловская область
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