Фёдорова Федосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти23.12.1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Василий Фролов
Мать: Ирина Фёдоровна
Бракосочетание
С 1780
Рождение ребёнка
29.01.1807
Отец ребёнка: Фёдоров Гаврила Трофимов
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Смерть
23.12.1812
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Похороны
24.12.1812
при Иоанно-Милостивской церкви с. Ивановское