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Фёдорова Федосья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

23.12.1812

Пол

Женский

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Василий Фролов

Мать: Ирина Фёдоровна

Бракосочетание
С 1780

Муж: Фёдоров Гаврила Трофимов

Рождение ребёнка
29.01.1807

Сын: Фёдоров Фёдор Гаврилов

Отец ребёнка: Фёдоров Гаврила Трофимов

Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Смерть
23.12.1812
Серпуховской уезд, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Похороны
24.12.1812
при Иоанно-Милостивской церкви с. Ивановское
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