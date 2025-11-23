Коченькова (Макарова) Матрена Ивановна
женский, родилась ?.11.1888
умерла 30.09.1947
ОтецМакаров ИванНеизвестно г.р.
Дети
Докторова (Коченькова) Клавдия Павловна17.11.1928 г.р.
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Рождение
?.11.1888
Отец: Макаров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1928
Дочь: Докторова (Коченькова) Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Коченьков Павел Захарович
село Вальдиватское, Карсунский р-он, Ульяновская обл.
Смерть
30.09.1947