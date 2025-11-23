Коченькова (Макарова) Матрена Ивановна ?.11.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коченькова (Макарова) Матрена Ивановна

Автор
КМ
Моисеев К.

женский, родилась ?.11.1888

умерла 30.09.1947

Отец
Макаров ИванНеизвестно г.р.
Дети
Докторова (Коченькова) Клавдия Павловна17.11.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1888

Отец: Макаров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1928

Дочь: Докторова (Коченькова) Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Коченьков Павел Захарович

село Вальдиватское, Карсунский р-он, Ульяновская обл.

Смерть
30.09.1947

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