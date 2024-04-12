Гончаров Самуил Аксёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Гончаров Аксён Прокофьевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Гончаров Тимофей Самуилович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гончаров Николай Самуилович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гончаров Степан Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамовцева Анна Самуиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Самуиловна
Смерть
Неизвестно