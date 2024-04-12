Гончаров Самуил Аксёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Самуил Аксёнович

Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Гончаров Аксён Прокофьевич

Мать: не указана

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Гончаров Тимофей Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гончаров Николай Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гончаров Степан Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамовцева Анна Самуиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Самуиловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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