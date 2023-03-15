Шайдулов Иншар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдулов Иншар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шайдулов Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайдулова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайдулова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайдулова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайдулова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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