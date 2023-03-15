Шайдулов Иншар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шайдулов Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
Около 1961
Рождение ребёнка
Около 1964
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шайдулова Евдокия
Смерть
Неизвестно