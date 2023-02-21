Болтова Инна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болтова Инна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1962

Отец: Болтов Алексей Акимович

Мать: Болтова Валентина

Рождение ребёнка
26.04.1985

Сын: Ермолаенко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ермолаенко Александр Владимирович

Рождение ребёнка
10.09.1990

Дочь: Пирогова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Ермолаенко Александр Владимирович

Азов, город Азов, Ростовская область
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