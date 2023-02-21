Болтова Инна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1962
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1962
Отец: Болтов Алексей Акимович
Мать: Болтова Валентина
Рождение ребёнка
26.04.1985
Сын: Ермолаенко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ермолаенко Александр Владимирович
Рождение ребёнка
10.09.1990
Дочь: Пирогова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Ермолаенко Александр Владимирович
Азов, город Азов, Ростовская область