Соломатин Иван Никитьевич 02.06.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Соломатин Иван Никитьевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 02.06.1874

умер 1938

Отец
Соломатин Никита Васильевич1852 г.р.
Мать
Соломатина Феодосья Николаевна1857 г.р.
Супруги
Сергутина Мария Григорьевна1879 г.р.
Соломатина (Черкасова) Клавдия Ивановна02.11.1874 г.р.
Дети
Соломатин Иван Иванович05.12.1895 г.р.
Ловцова (Соломатина) Надежда Ивановна06.07.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1874

Отец: Соломатин Никита Васильевич

Мать: Соломатина Феодосья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломатина (Черкасова) Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергутина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
05.12.1895

Сын: Соломатин Иван Иванович

Мать ребёнка: Соломатина (Черкасова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.1897

Дочь: Ловцова (Соломатина) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Соломатина (Черкасова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1900

Дочь: Быкова (Соломатина) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Соломатина (Черкасова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1903

Дочь: Соломатина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соломатина (Черкасова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
28.04.1906

Дочь: Фролова (Соломатина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Соломатина (Черкасова) Клавдия Ивановна

Бракосочетание
12.05.1912

Жена: Сергутина Мария Григорьевна

Смерть
1938

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