Соломатин Иван Никитьевич
мужской, родился 02.06.1874
умер 1938
ОтецСоломатин Никита Васильевич1852 г.р.
МатьСоломатина Феодосья Николаевна1857 г.р.
Супруги
Сергутина Мария Григорьевна1879 г.р.
Соломатина (Черкасова) Клавдия Ивановна02.11.1874 г.р.
Дети
Соломатин Иван Иванович05.12.1895 г.р.
Ловцова (Соломатина) Надежда Ивановна06.07.1897 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1895
Мать ребёнка: Соломатина (Черкасова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1897
Дочь: Ловцова (Соломатина) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Соломатина (Черкасова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1900
Дочь: Быкова (Соломатина) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Соломатина (Черкасова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1903
Дочь: Соломатина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соломатина (Черкасова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
28.04.1906
Дочь: Фролова (Соломатина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Соломатина (Черкасова) Клавдия Ивановна
Бракосочетание
12.05.1912
Смерть
1938