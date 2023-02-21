Козорез (Шевченко) Вера (Варвара) Степановна
Место рожденияс. Богополь, Балтский уезд, Подольская губерния
Дата рождения1911
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
с. Богополь, Балтский уезд, Подольская губерния
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Зубарева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Козорез Иван Васильевич
Конецполь, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край