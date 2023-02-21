Козорез (Шевченко) Вера (Варвара) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозорез (Шевченко) Вера (Варвара) Степановна

Козорез (Шевченко) Вера (Варвара) Степановна

avatar

Место рождения

с. Богополь, Балтский уезд, Подольская губерния

Дата рождения

1911

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Шевченко Степан Прокопьевич

Мать: Шевченко Мария Андреевна

с. Богополь, Балтский уезд, Подольская губерния
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Зубарева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Козорез Иван Васильевич

Конецполь, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козорез Иван Васильевич

Смерть
2000
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close