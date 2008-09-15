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Ванечкин Иван Станиславович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2008

Отец: Ванечкин Станислав Владимирович

Мать: Ванечкина Людмила Викторовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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