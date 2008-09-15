Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ванечкин Иван Станиславович
Ванечкин Иван Станиславович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
15.09.2008
Пол
Мужской
Отец
Ванечкин Станислав Владимирович
1976 г.р.
Мать
Ванечкина (Челяпина) Людмила Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2008
Отец:
Ванечкин Станислав Владимирович
Мать:
Ванечкина Людмила Викторовна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия