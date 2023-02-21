(Кузнецова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузнецова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Люля / Кузнецов Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Люля / Кузнецов Николай Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Люля / Кузнецов Николай Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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