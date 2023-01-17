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Корсаков Борис Иванович

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Место рождения

Нижний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.07.1918

Дата смерти

29.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1918

Отец: Корсаков Иван Емельянович

Мать: Корсакова Вера Михайловна

Нижний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
?.08.1939
Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Был призван Уржумским РВК
Бракосочетание
01.07.1946

Жена: не указана

Ложниково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
01.07.1946

Жена: Корсакова Антонина Ивановна

Ложниково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Демобилизация
06.07.1946
Рождение ребёнка
16.07.1952

Сын: Корсаков Владимир Борисович

Мать ребёнка: Корсакова Антонина Ивановна

Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
29.04.1982
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
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