Корсаков Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения22.07.1918
Дата смерти29.04.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1918
Военная служба
?.08.1939
Был призван Уржумским РВК
Бракосочетание
01.07.1946
Жена: не указана
Бракосочетание
01.07.1946
Демобилизация
06.07.1946
Рождение ребёнка
16.07.1952
Сын: Корсаков Владимир Борисович
Мать ребёнка: Корсакова Антонина Ивановна
Смерть
29.04.1982
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан