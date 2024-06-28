Кульгускина-Кургузкина (Игумнова) Парасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1739 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.11.1759 ст.
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Кульгускина-Кургузкина Пелагея Конова
Отец ребёнка: Кургузкин (Кульгускин) Конон Васильевич
Место жительства
1769 ст.
Смерть
Неизвестно