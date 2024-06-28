Кульгускина-Кургузкина (Игумнова) Парасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульгускина-Кургузкина (Игумнова) Парасковья Григорьевна

Место рождения

Савинские Карпели, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1739 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Савинские Карпели, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
?.11.1759 ст.

Муж: Кургузкин (Кульгускин) Конон Васильевич

Савинские Карпели, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Кульгускина-Кургузкина Пелагея Конова

Отец ребёнка: Кургузкин (Кульгускин) Конон Васильевич

Савинские Карпели, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1769 ст.
Троицкое, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Троицкое, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

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