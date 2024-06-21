Сливняя Александра Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сливняя Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченко Спиридон Архипович

Отец ребёнка: Харченко Архип

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Харченко Надежда Архиповна

Отец ребёнка: Харченко Архип

Рождение ребёнка
1926

Сын: Харченко Василий Архипович

Отец ребёнка: Харченко Архип

Рождение ребёнка
1927

Сын: Харченко Леонид Архипович

Отец ребёнка: Харченко Архип

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Харченко Лидия Архиповна

Отец ребёнка: Харченко Архип

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Харченко Феодора Архиповна

Отец ребёнка: Харченко Архип

Рождение ребёнка
1937

Сын: Харченко Владимир Архипович

Отец ребёнка: Харченко Архип

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Харченко Вера Архиповна

Отец ребёнка: Харченко Архип

Рождение ребёнка
19.07.1943

Дочь: Харченко Алла Архиповна

Отец ребёнка: Харченко Архип

Смерть
Неизвестно

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