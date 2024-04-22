Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Андреевна

Место рождения

Оборино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

До 1706

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

До 1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706

Отец: Андрей

Мать: не указана

Оборино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1722
Оборино, Шуйский район, Северный край
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