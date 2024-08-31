Попкова (Ваганова) Марина Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Ваганова) Марина Якимовна

Место рождения

Мендерское

Дата рождения

1732 ст.

Дата смерти

1791 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.

Отец: Ваганов Яким Дементьевич

Мать: Ваганова Прасковья Киприановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамон Матвеевич Попков

Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Попков Василий Парамонович

Отец ребёнка: Парамон Матвеевич Попков

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1791 ст.
Рыбная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

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