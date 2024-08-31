Попкова (Ваганова) Марина Якимовна
Место рожденияМендерское
Дата рождения1732 ст.
Дата смерти1791 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Попков Василий Парамонович
Отец ребёнка: Парамон Матвеевич Попков
Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1791 ст.
Рыбная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область