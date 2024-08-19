Филимонова Алёна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Александр Александрович
Рождение ребёнка
10.09.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Александр Александрович