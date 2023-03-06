Тишина (Зрелова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишина (Зрелова) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1965

Отец: Зрелов Виктор

Мать: Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
09.08.1987

Дочь: Виктория Юрьевна

Отец ребёнка: Тишин Юрий Александрович

Жанатас, Сарысуский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
28.03.1989

Сын: Тишин Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Тишин Юрий Александрович

Жанатас, Сарысуский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
22.09.1994

Дочь: Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Тишин Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишин Юрий Александрович

Жанатас, Сарысуский район, Жамбылская область
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