Тишина (Зрелова) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1965
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1965
Отец: Зрелов Виктор
Мать: Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
09.08.1987
Дочь: Виктория Юрьевна
Отец ребёнка: Тишин Юрий Александрович
Рождение ребёнка
28.03.1989
Отец ребёнка: Тишин Юрий Александрович
Рождение ребёнка
22.09.1994
Дочь: Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Тишин Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно