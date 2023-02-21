Сапунов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапунов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1856
Тула, город Тула, Тульская область
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