Хлынова (Царёва) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлынов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлынов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлынов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Хлынов Алексей
Смерть
Неизвестно