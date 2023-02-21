Хлынова (Царёва) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова (Царёва) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1910 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлынов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлынов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Хлынов Алексей

Смерть
Неизвестно
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