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Димов Иван Семенович

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Место рождения

Кулевча, Одеська область

Дата рождения

30.09.1940

Дата смерти

27.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1940

Отец: Димов Семен Никитович

Мать: Димова Анна Алексеевна

Кулевча, Одеська область
Бракосочетание
17.10.1963

Жена: Димова Елена Николаевна

Татарбунары, Одеська область
Рождение ребёнка
15.09.1964

Сын: Димов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Димова Елена Николаевна

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
02.03.1966

Дочь: Шардина Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Димова Елена Николаевна

Кулевча, Одеська область
Рождение ребёнка
27.12.1970

Дочь: Маврина Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Димова Елена Николаевна

Кулевча, Одеська область
Смерть
27.08.2018
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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