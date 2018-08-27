Димов Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения30.09.1940
Дата смерти27.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1940
Отец: Димов Семен Никитович
Мать: Димова Анна Алексеевна
Бракосочетание
17.10.1963
Жена: Димова Елена Николаевна
Татарбунары, Одеська область
Рождение ребёнка
15.09.1964
Мать ребёнка: Димова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
02.03.1966
Дочь: Шардина Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Димова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
27.12.1970
Дочь: Маврина Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Димова Елена Николаевна
Смерть
27.08.2018
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан