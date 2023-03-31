Янкина Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Федотова Агафья Михеевна
Отец ребёнка: Янкин Михей Никитич
Рождение ребёнка
20.07.1892
Отец ребёнка: Янкин Михей Никитич
Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янкин Михей Никитич
Смерть
Неизвестно