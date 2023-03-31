Янкина Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янкина Евдокия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Федотова Агафья Михеевна

Отец ребёнка: Янкин Михей Никитич

Рождение ребёнка
20.07.1892

Сын: Янкин Василий Михеевич

Отец ребёнка: Янкин Михей Никитич

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янкин Михей Никитич

Смерть
Неизвестно
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