Свечин Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свечин Федор Александрович

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Место рождения

Ситово, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Ситово, Каменский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1894
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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