Свечин Федор Александрович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1894
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния