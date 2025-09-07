Бавырин Александр Осипович
мужской, родился 07.09.1907
умер Неизвестно
МатьБавырина Александра ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Харитонова Герта Александровна24.09.1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1907
Отец: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1936
Дочь: Харитонова Герта Александровна
Мать ребёнка: Бавырина (Иванова) Мария Васильевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно