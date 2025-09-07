Бавырин Александр Осипович 07.09.1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Бавырин Александр Осипович

Автор
КХ
Харитонов К.

мужской, родился 07.09.1907

умер Неизвестно

Мать
Бавырина Александра ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Харитонова Герта Александровна24.09.1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1907

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бавырина Александра Ивановна

Место жительства
Неизвестно

Нижегородская губерния

Рождение ребёнка
24.09.1936

Дочь: Харитонова Герта Александровна

Мать ребёнка: Бавырина (Иванова) Мария Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
Неизвестно

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