Авдотья Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Романова

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаднов Иван Павлов

Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаднов Иван Павлов

Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаднов Иван Павлов

Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаднов Козьма Иванов

Отец ребёнка: Жаднов Иван Павлов

Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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