Стамболи Иосиф Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стамболи Иосиф Вениаминович

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Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

1877

Дата смерти

11.06.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
С 1918 по 1958
г. Париж, Франция
Смерть
11.06.1958
г. Париж, Франция
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