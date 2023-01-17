Стамболи Иосиф Вениаминович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти11.06.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1958
г. Париж, Франция
Смерть
11.06.1958
г. Париж, Франция