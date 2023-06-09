Красноруженко Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноруженко Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.2017

Сын: Красноруженко Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.2023

Дочь: Красноруженко Полина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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