Красноруженко Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.2017
Сын: Красноруженко Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.2023
Дочь: Красноруженко Полина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности