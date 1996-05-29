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Мовьянов Виктор Исаевич

Место рождения

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

06.01.1926

Дата смерти

29.05.1996

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1926

Отец: Мовьян Исай

Мать: Мовьянова (Березина) Анастасия Ивановна

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мовьянова (Юрченко) Любовь Николаевна

Бракосочетание
12.01.1949

Жена: Мовьянова (Юрченко) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
05.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мовьянова (Юрченко) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мовьянова (Юрченко) Любовь Николаевна

Смерть
29.05.1996
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

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