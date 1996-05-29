Мовьянов Виктор Исаевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1926
Дата смерти29.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1926
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
12.01.1949
Рождение ребёнка
05.12.1950
Рождение ребёнка
1959
Смерть
29.05.1996
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)