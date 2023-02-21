Гоборов Иван Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоборов Иван Ульянович

Гоборов Иван Ульянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Гоборов Иван Иванович

Мать ребёнка: Гоборова Ефросинья Алексеевна

Коты, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Гоборов Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Гоборова Ефросинья Алексеевна

Коты, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович Иванович

Мать ребёнка: Гоборова Ефросинья Алексеевна

Коты, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Гоборов Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Гоборова Ефросинья Алексеевна

Коты, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоборова Ефросинья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Коты, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close