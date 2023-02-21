Гоборов Иван Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Гоборова Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Гоборова Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович Иванович
Мать ребёнка: Гоборова Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Гоборова Ефросинья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно