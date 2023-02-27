Манюхин Парфен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Манюхин Яков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Манюхин Павел
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1820
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область