Манюхин Парфен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манюхин Парфен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Манюхин Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Манюхин Павел

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1820
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
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