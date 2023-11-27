Базеев Александр Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базеев Александр Ионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Базеев Ион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1931

Дочь: Климович Мария Александровна

Мать ребёнка: Базеева Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.04.1946

Дочь: Ткач Светлана Александровна

Мать ребёнка: Базеева Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базеев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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