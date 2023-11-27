Базеев Александр Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Базеев Ион
Рождение ребёнка
23.11.1931
Дочь: Климович Мария Александровна
Мать ребёнка: Базеева Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.04.1946
Дочь: Ткач Светлана Александровна
Мать ребёнка: Базеева Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базеев Анатолий Александрович
Смерть
Неизвестно