Клепинова Февронья Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти05.11.1878
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мякотных (Клепинова) Александра Савастьянова
Отец ребёнка: Клепинов Савостьян Константинов
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Клипикова) Евдокия Савостьянова
Отец ребёнка: Клепинов Савостьян Константинов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Клепинов Илья Савостьянов
Отец ребёнка: Клепинов Савостьян Константинов
Смерть
05.11.1878
Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область