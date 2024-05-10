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Клепинова Февронья Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

05.11.1878

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепинов Савостьян Константинов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мякотных (Клепинова) Александра Савастьянова

Отец ребёнка: Клепинов Савостьян Константинов

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Клипикова) Евдокия Савостьянова

Отец ребёнка: Клепинов Савостьян Константинов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Клепинов Илья Савостьянов

Отец ребёнка: Клепинов Савостьян Константинов

Смерть
05.11.1878
Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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