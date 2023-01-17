Михайлов (Андрианов) Сосипатр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов (Андрианов) Сосипатр Васильевич

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Место рождения

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрианов Василий Васильевич

Мать: не указана

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь Сосипатровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Юрий Сосипатрович

Мать ребёнка: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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