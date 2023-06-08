Белоус Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доброва- Белоус Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белоус Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоус - Доброва Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Белоус Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоус - Рыбалка Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Белоус Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоус Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Белоус Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
19.12.1928
Мать ребёнка: Белоус Мария Сергеевна
Смерть
Неизвестно