Белоус Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоус Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доброва- Белоус Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоус Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Белоус Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоус - Доброва Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Белоус Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоус - Рыбалка Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Белоус Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоус Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Белоус Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
19.12.1928

Сын: Белоус Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Белоус Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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