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Луговых Вениамин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Луговых Иван Михайлович

Мать: Луговых (Смирных) Васса Мартемьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговых (Бажова) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
16.02.1931

Сын: Луговых Юрий Вениаминович

Мать ребёнка: Луговых (Бажова) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
26.04.1934

Сын: Луговых Игорь Вениаминович

Мать ребёнка: Луговых (Бажова) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Луговых Владимир Вениаминович

Мать ребёнка: Луговых (Бажова) Мария Прокопьевна

Смерть
1958

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