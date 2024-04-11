Луговых Вениамин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1931
Сын: Луговых Юрий Вениаминович
Мать ребёнка: Луговых (Бажова) Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
26.04.1934
Сын: Луговых Игорь Вениаминович
Мать ребёнка: Луговых (Бажова) Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Луговых Владимир Вениаминович
Мать ребёнка: Луговых (Бажова) Мария Прокопьевна
Смерть
1958