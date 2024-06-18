Барашкова Марфа Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барашков Егор Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колачева Надежда Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колачева Октябрина Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колачева Маргарита Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колачев Константин Константинович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колачев Константин