Барашкова Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барашкова Марфа Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барашков Егор Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колачева Надежда Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колачева Октябрина Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колачева Маргарита Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колачев Константин Константинович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колачев Константин

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