Останина (Бушмакина) Марина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина (Бушмакина) Марина Иванова

Останина (Бушмакина) Марина Иванова

avatar

Место рождения

поч. Горбушинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Горбушинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Останин Прохор Нестеров

Отец ребёнка: Останин Нестер Федоров

поч. Култиковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Останин Андрей Нестеров

Отец ребёнка: Останин Нестер Федоров

поч. Култиковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Неонила Нестерова

Отец ребёнка: Останин Нестер Федоров

поч. Култиковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Нестер Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Култиковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close