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Беляева Мария Васильевна
Беляева Мария Васильевна
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Место рождения
Васильевский-Едский
, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дата рождения
1806
Пол
Женский
Отец
Беляев Василий Ипатьевич
1780 г.р.
Мать
Беляева Прасковья Васильевна
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Беляев Василий Ипатьевич
Мать:
Беляева Прасковья Васильевна
Васильевский-Едский
, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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