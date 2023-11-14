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Девяткин Маркел Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Девяткин Иван Евсеев

Мать: Девяткина Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1875

Сын: Девяткин Андрей

Мать ребёнка: Девяткина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
22.07.1882

Сын: Девяткин Стефан

Мать ребёнка: Девяткина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
29.05.1888

Дочь: Девяткина Феодосия

Мать ребёнка: Девяткина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
13.03.1987

Дочь: Девяткина Дарья

Мать ребёнка: Девяткина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девяткин Иван

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяткина Евдокия Федорова

Смерть
Неизвестно
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