Девяткин Маркел Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Девяткин Иван Евсеев
Рождение ребёнка
1875
Сын: Девяткин Андрей
Мать ребёнка: Девяткина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
22.07.1882
Сын: Девяткин Стефан
Мать ребёнка: Девяткина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
29.05.1888
Дочь: Девяткина Феодосия
Мать ребёнка: Девяткина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
13.03.1987
Дочь: Девяткина Дарья
Мать ребёнка: Девяткина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девяткин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно