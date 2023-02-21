Кузьмина Полина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кузьмин Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Кузьмин Фёдор
Рождение ребёнка
06.08.1923
Сын: Виноградов Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Виноградов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виноградов Василий
Смерть
Неизвестно