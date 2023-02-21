Кузьмина Полина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Полина Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кузьмин Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Кузьмин Фёдор

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1923

Сын: Виноградов Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Виноградов Василий

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Василий

Смерть
Неизвестно
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