Семенов Максим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Максим Семенович

Семенов Максим Семенович

avatar

Место рождения

Новое Буяново, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Буяново, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.03.1870

Дочь: Спиридонова Христина Максимовна

Мать ребёнка: Семенова Дарья Никитична

Новое Буяново, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестная у Артемия Петрова дочь Прасковья Артемьева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Василий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Новое Буяново, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close