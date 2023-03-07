Прилуков Яков (Якушко) Савин
Место рожденияпоч. Ивашка Злобина, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1689
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Прилуков Сава (Савка) Еремеев
Мать: не указана
поч. Ивашка Злобина, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ивашка Злобина, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1689