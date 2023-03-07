Прилуков Яков (Якушко) Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуков Яков (Якушко) Савин

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Место рождения

поч. Ивашка Злобина, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1689

Пол

Мужской

Отец

Около 1631 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Прилуков Сава (Савка) Еремеев

Мать: не указана

поч. Ивашка Злобина, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ивашка Злобина, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1689
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