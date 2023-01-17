Пелагея Филимоновна (Тимофеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Филимоновна (Тимофеевна)

Пелагея Филимоновна (Тимофеевна)

avatar

Место рождения

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Тарас Иванович

Отец ребёнка: Иван Ларионович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ларионович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ларионович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ларионович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ларионович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ларионович

Смерть
После 1858
Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close