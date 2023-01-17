Пелагея Филимоновна (Тимофеевна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Тарас Иванович
Отец ребёнка: Иван Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ларионович
Смерть
После 1858