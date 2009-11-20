Майтеканен (Голикова) Фаина Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1949
Дата смерти20.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1949
Рождение ребёнка
01.12.1970
Дочь: Майтеканен Елена Петровна
Отец ребёнка: Майтеканен Петр Петрович
Рождение ребёнка
28.12.1990
Сын: Леонов Максим Александрович
Отец ребёнка: Леонов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.2009