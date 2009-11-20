Майтеканен (Голикова) Фаина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майтеканен (Голикова) Фаина Васильевна

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Место рождения

Воскресенское, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.03.1949

Дата смерти

20.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1949

Отец: Голиков Василий Алексеевич

Мать: Голикова Лидия Федоровна

Воскресенское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1970

Дочь: Майтеканен Елена Петровна

Отец ребёнка: Майтеканен Петр Петрович

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.12.1990

Сын: Леонов Максим Александрович

Отец ребёнка: Леонов Александр Алексеевич

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майтеканен Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Александр Алексеевич

Смерть
20.11.2009
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