Липкина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Липкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Липкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Липкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Липкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Липкин Егор Иванович
Отец ребёнка: Липкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Липкин Лука Иванович
Отец ребёнка: Липкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Липкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Липкина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Липкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Липкин Ипат Иванович
Отец ребёнка: Липкин Иван Тимофеевич
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно