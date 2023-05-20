Липкина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Липкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Липкин Иван Тимофеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Липкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Липкин Иван Тимофеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Липкин Егор Иванович

Отец ребёнка: Липкин Иван Тимофеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Липкин Лука Иванович

Отец ребёнка: Липкин Иван Тимофеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Липкин Семен Иванович

Отец ребёнка: Липкин Иван Тимофеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Липкина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Липкин Иван Тимофеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Липкин Ипат Иванович

Отец ребёнка: Липкин Иван Тимофеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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