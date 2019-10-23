Швецов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецов Михаил Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.2019

Отец: Швецов Иван Геннадьевич

Мать: Местюкова Мария Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
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