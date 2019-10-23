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Швецов Михаил Иванович
Швецов Михаил Иванович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
23.10.2019
Пол
Мужской
Отец
Швецов Иван Геннадьевич
1984 г.р.
Мать
Местюкова Мария Викторовна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.2019
Отец:
Швецов Иван Геннадьевич
Мать:
Местюкова Мария Викторовна
Москва
, город федерального значения Москва
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