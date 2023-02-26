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Ашир
Ашир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1748
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Адельша
1724 г.р.
Мать
Ахсултаня
1717 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец:
Адельша
Мать:
Ахсултаня
Смерть
Неизвестно
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