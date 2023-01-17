Доржиев Агван Лобсан
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти29.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900 по 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.01.1938
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия