Доржиев Агван Лобсан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доржиев Агван Лобсан

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Место рождения

Хара-Шибирь, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1853

Дата смерти

29.01.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Хара-Шибирь, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Место жительства
С 1900 по 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.01.1938
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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