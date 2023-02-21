Кутузова Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова Ирина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.2013

Дочь: Кутузова Софья Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
03.05.2020

Сын: Кутузов Георгий Евгеньевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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