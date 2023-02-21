Кутузова Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.2013
Дочь: Кутузова Софья Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
03.05.2020
Сын: Кутузов Георгий Евгеньевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности