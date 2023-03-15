Кожемякин (Веселкина) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякин (Веселкина) Варвара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кожемякин Василий Семенович

Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич

г. Тогучин (Тогучинский район)
Рождение ребёнка
03.08.1931

Сын: Кожемякин Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич

г.Тогучин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожемякин Семен Савельевич

Смерть
Неизвестно
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